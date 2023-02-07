内閣府が７日発表した２０２２年１２月の景気動向指数（１５年＝１００）速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比０．４ポイント低下し、４カ月連続で悪化した。基調判断は「足踏みを示している」に引き下げた。下方修正は１年３カ月ぶり。