景気動向指数、４カ月連続悪化 基調判断、１年３カ月ぶり下げ―２２年１２月
2023年02月07日14時11分
内閣府が７日発表した２０２２年１２月の景気動向指数（１５年＝１００）速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比０．４ポイント低下し、４カ月連続で悪化した。基調判断は「足踏みを示している」に引き下げた。下方修正は１年３カ月ぶり。
景気動向指数、４カ月連続悪化 基調判断、１年３カ月ぶり下げ―…
2023年02月07日14時11分
内閣府が７日発表した２０２２年１２月の景気動向指数（１５年＝１００）速報値は、景気の現状を示す一致指数が前月比０．４ポイント低下し、４カ月連続で悪化した。基調判断は「足踏みを示している」に引き下げた。下方修正は１年３カ月ぶり。
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