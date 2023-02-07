公取委員長人事など同意 衆院
2023年02月07日13時25分
衆院は７日の本会議で、公正取引委員会委員長に古谷一之氏を再任するなど９機関２５人の国会同意人事案を可決した。参院でも８日に本会議で採決され、承認される見通し。
公取委員長人事など同意 衆院
2023年02月07日13時25分
衆院は７日の本会議で、公正取引委員会委員長に古谷一之氏を再任するなど９機関２５人の国会同意人事案を可決した。参院でも８日に本会議で採決され、承認される見通し。
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