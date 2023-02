米カリフォルニア州メンロパーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ライフサイエンス市場にエンドツーエンドの試料処理・細胞分析サービスを提供する一流企業のレビタスバイオ(www.levitasbio.com)は、免疫研究用のLeviSelect™細胞除去・濃縮キット一式を発表します。

Five new LeviSelect Immune Cell Kits enable targeted enrichment of CD3 T Cells, CD4 T Cells, CD8 T Cells and Pan B Cells. Additional kits are also available under early access. (Graphic: Business Wire)