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４歳女児にわいせつ疑い　男逮捕、アダルトグッズ使用か―警視庁

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４歳女児にわいせつ疑い　男逮捕、アダルトグッズ使用か―警視庁

2023年02月07日12時08分

警視庁＝東京都千代田区

警視庁＝東京都千代田区

　アダルトグッズを用いて４歳の女児にわいせつな行為をしたとして、警視庁新宿署は７日までに、強制わいせつ容疑で、東京都新宿区百人町、会社員原高弘容疑者（５３）を逮捕した。「使い方を教えたら、女の子が教えた通りにやった」と容疑を否認している。
　逮捕容疑は昨年１１月２６～２７日、自宅で知人女性の娘（４）の股間にアダルトグッズを押し当てた疑い。

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