アダルトグッズを用いて４歳の女児にわいせつな行為をしたとして、警視庁新宿署は７日までに、強制わいせつ容疑で、東京都新宿区百人町、会社員原高弘容疑者（５３）を逮捕した。「使い方を教えたら、女の子が教えた通りにやった」と容疑を否認している。

逮捕容疑は昨年１１月２６～２７日、自宅で知人女性の娘（４）の股間にアダルトグッズを押し当てた疑い。