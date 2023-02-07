毎日新聞、東海３県の夕刊休刊 ４月から、朝刊を拡充
2023年02月07日11時53分
毎日新聞社は７日付朝刊で、４月１日から中部本社管内の愛知、岐阜、三重各県で夕刊を休刊すると発表した。朝刊の地域面を拡充して「東海ワイド面」とするほか、夕刊に掲載している人気コーナーやコラムは朝刊に載せる。価格（税込み）は朝夕刊セットで月４３００円から３４００円になる。
毎日新聞、東海３県の夕刊休刊 ４月から、朝刊を拡充
2023年02月07日11時53分
毎日新聞社は７日付朝刊で、４月１日から中部本社管内の愛知、岐阜、三重各県で夕刊を休刊すると発表した。朝刊の地域面を拡充して「東海ワイド面」とするほか、夕刊に掲載している人気コーナーやコラムは朝刊に載せる。価格（税込み）は朝夕刊セットで月４３００円から３４００円になる。
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