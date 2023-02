米カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- データ管理のリーダー企業であるDenodoは本日、2023年1月25日付のGartner Voice of the Customer for Data Integration Toolsレポートでカスタマーズ・チョイスの1社に選出されたと発表しました。総合評価で5点満点中4.4点*と評価を受けたDenodoは、Gartner® Magic Quadrant™ for Data Integration Tools Leadersの評価を受けた企業のうちで2023年のカスタマーズ・チョイスに選出されたわずか3社の1つであり、3年連続でカスタマーズ・チョイスに選出されている唯一のベンダーです。

Denodo Platformに対するGartner Peer Insightsのユーザーレビューと評価の全リストは、こちらでご覧いただけます。

ガートナーによれば、「Gartner Peer Insightsはピアレビューと評価の無料プラットフォームであり、企業向けのソフトウエアやサービスの導入決定者向けに作られています。レビューの真正性を確保するため、厳格な検証とモデレーションプロセスを受けています。同じ立場からの観点で収集された評価は、あるソリューションを導入し、運用したユーザーの直接的な経験に着眼しているため、購入プロセスにおいて重要な役割を果たし得るものです。」

下記は、2023年Gartner Peer Insights “Voice of the Customer for Data Integration Tools”における実際のDenodoユーザーからのコメントです。

ガートナーによれば、「ガートナーによるデータ統合の定義は、アーキテクチャーパターン、手法、ツールで構成される分野であって、これらにより組織が多様なデータソースやデータタイプのデータに一貫してしてアクセスして配布でき、ビジネスアプリケーションやエンドユーザーが求めるデータ利用の要求に応えられるもの、となります。データ統合ツールにより、組織は多様なエンドポイントやあらゆるインフラのデータにアクセスし、これらを統合・変換・処理・移動することで、各自のデータ統合のユースケースをサポートすることができます。」と述べています。さらに、ガートナーは「“Voice of the Customer”クアドラントの右上に配置されたベンダーは、Gartner Peer Insightsのカスタマーズ・チョイスと評価された企業であり、カスタマーズ・チョイスのバッジがその目印です。こうした評価を受けたベンダーは、市場平均の『総合的な体験』と市場平均の『ユーザーの関心と採用』の両方を満たしているか、上回っています。」と述べています。

Denodoのシニアバイスプレジデント兼最高マーケティング責任者(CMO)のラヴィ・シャンカールは、次のように述べています。「3年連続でカスタマーズ・チョイスの1社に選出されたことは、当社の製品やサービスに対するお客さまの信頼と、当社がお客さまに提供する価値を真に証明するものであると、私たちは確信しています。お客さまからポジティブなレビューと評価をいただいたので、今後も最高の製品とサービスを提供すべく懸命に努力します。」

