米カリフォルニア州サンタモニカ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ)-- ドローンベースは、5500万ドルを投資で確保して、エネルギー/インフラ向けの高度な検査ソフトウエアにおける市場リーダーシップをさらに強化し、ツァイトビュー(Zeitview)としてリブランドしました。このラウンドは、技術企業と技術依拠型企業を支援する事業成長投資会社のベイラー・エクイティー・パートナーズが主導したもので、既存投資企業のユニオン・スクエア・ベンチャーズ、アップフロント・ベンチャーズ、ユークリディアン・キャピタル、エナジー・トランジション・ベンチャーズ、ハースト・ベンチャーズが引き続き参加しました。この新たな調達資金は、当社のAI対応ソフトウエアと、高度な検査ソリューションの世界展開を支えることになります。今回の発表により、米国の太陽光発電所の管理を改善するための初の標準化されたソーラー資産評価セットであるノース・アメリカン・ソーラー・スキャン(NASS)の発足を含め、再生可能エネルギー分野で急成長した1年を締めくくることになります。ツァイトビューは昨年、容量43GWの太陽光発電所を検査しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230207005183/ja/

Zeitview inspection professionals use crewed aircraft and smartphone technologies to create relevant, flexible solutions for clients. Its accompanying software platform with deep insights and analytics allows clients to easily view data results anywhere. (Graphic: Business Wire)