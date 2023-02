米マサチューセッツ州ウェストフォード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- パフォーマンス管理、サイバーセキュリティー、DDoS防御ソリューションの大手プロバイダーであるネットスカウト・システムズ(NASDAQ:NTCT)は本日、15テラビット/秒(Tbps)の専用容量を備えたアーバー・クラウド攻撃軽減スクラビングセンターを世界15カ所に増やし、DDoS防御のリーダーの地位をさらに強固なものにしたと発表しました。さらに、ネットスカウトはドバイに新たな拠点を追加しました。これにより、地域の企業やISPは、遅延を抑えて迅速かつ効率的にDDoS攻撃を軽減できるようになります。

ネットスカウトのアダプティブDDoS防御ソリューションの一部であるアーバー・クラウドは、クラウドベースの自動またはオンデマンドのDDoS攻撃軽減サービスを提供し、今日の複雑なマルチベクトル型DDoS攻撃に対抗する包括的な防御を提供します。アーバー・クラウドは、お客さまのネットワークにインラインで設置されるオンプレミスの「常時稼働」ステートレス・ソリューションのアーバー・エッジ・ディフェンス(AED)と連携しながら、AEDのリアルタイムDDoS軽減能力に対して高可用性の「バックネット」の役割を果たします。アーバー・クラウドに「クラウドシグナリング」を発することによって、AEDはお客さまのインフラに対するあらゆる規模の攻撃(特にインターネット回線の容量を超える攻撃)を軽減するために必要な追加容量を自動的に取得できます。アーバー・クラウドは、AEDを施設に導入していないお客さま向けに、常時稼働のクラウドベース・ソリューションも提供しています。

アーバー・クラウドはアーバー・サイトラインを介して提供される可視性と脅威検知に支えられており、アーバー・サイトラインは、アーバー・スレット・ミティゲーション・システム(TMS)と連携して、DDoS攻撃のトラフィックを正確に除去します。アーバー・クラウドとAEDは、ネットスカウトのASERTとATLAS®インテリジェンス・フィード(AIF)が提供するグローバルな可視性とDDoS脅威インテリジェンスを使用し、最新のDDoS脅威を自動停止させることが可能です。

ネットスカウト最高執行責任者のマイケル・サバドシュは、次のように語っています。「15Tbpsの専用容量を備えたアーバー・クラウドは、総合的な高容量を主張しているにもかかわらずマルチベクトル型DDoS攻撃を限定的にしか防御しないコンテンツ配信プロバイダーの多くとは異なり、独自のサービスを提供しています。さらにアーバー・クラウドは、業界をリードするDDoS攻撃軽減の専門家から成るASERTチームに支えられています。セキュリティー運用チームが攻撃に直面した時に、ビジネスに悪影響を及ぼさないように事態をすみやかに軽減できる支援を提供できるよう、ASERTの準備が整っていることが期待されています。」

ASERTは、軍事機密情報、法執行、ソフトウエア工学、サイバー脅威インテリジェンス、マルウエアリバースエンジニアリング、データサイエンスなど、さまざまな経歴の専門家で構成された世界トップレベルのセキュリティー調査分析チームです。ASERTは、ほぼすべての国のDDoS攻撃や作戦を追跡し、ボットネット、ブーター/ストレッサー・サービス、さまざまな攻撃ツールが発生源となっているこうした攻撃をほぼリアルタイムに監視しています。ASERTは同僚や世界の多くのコンピューター緊急対応チーム(CERT)と日常的に協力しながら、DDoS攻撃や脅威と集団で戦っています。

アーバー・クラウドはDDoS攻撃を迅速に検知するフロー監視サービスを提供していますが、今後はアーバー・クラウドに送信されるフローの記録が暗号化されます。また、アーバー・クラウドはウェブポータルを更新し、シングルサインオン認証を装備しました。アーバー・クラウドの詳細については、こちらをクリックしてください。

ネットスカウトについて

ネットスカウト・システムズ(NASDAQ:NTCT)は、独自の可視化プラットフォームと先駆的な大規模ディープパケット検査技術を搭載したソリューションを通じて、ネットワーク接続された世界をサイバー攻撃やパフォーマンスと可用性の混乱から保護します。ネットスカウトは、世界最大手の企業、サービスプロバイダー、公共部門の組織にサービスを提供しています。詳細については、www.netscout.comをご覧になるか、リンクトイン、ツイッター、フェイスブックで@NETSCOUTをフォローしてください。

