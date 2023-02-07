漁獲量未報告容疑で２人逮捕 大間マグロ巡り―青森県警
2023年02月07日11時34分
青森県大間産クロマグロを巡り、漁獲量の一部を県に報告していなかったとして、青森県警は７日、漁業法（報告義務）違反容疑で、同県大間町の会社役員２人を逮捕した。
漁獲量未報告容疑で２人逮捕 大間マグロ巡り―青森県警
2023年02月07日11時34分
青森県大間産クロマグロを巡り、漁獲量の一部を県に報告していなかったとして、青森県警は７日、漁業法（報告義務）違反容疑で、同県大間町の会社役員２人を逮捕した。
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