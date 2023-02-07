所得制限、撤廃論先行に苦言 児童手当で加藤厚労相
2023年02月07日11時22分
加藤勝信厚生労働相は７日の閣議後記者会見で、児童手当の所得制限撤廃を求める声が与野党で広がっていることに関し、「私の地元（岡山県）ではそれだけの（高）収入で子育てをしている方はあまりいない」と指摘し、所得制限を中心とした議論が先行していることに苦言を呈した。
所得制限、撤廃論先行に苦言 児童手当で加藤厚労相
2023年02月07日11時22分
加藤勝信厚生労働相は７日の閣議後記者会見で、児童手当の所得制限撤廃を求める声が与野党で広がっていることに関し、「私の地元（岡山県）ではそれだけの（高）収入で子育てをしている方はあまりいない」と指摘し、所得制限を中心とした議論が先行していることに苦言を呈した。
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