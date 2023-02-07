総務省が７日発表した２０２２年の家計調査によると、１世帯（２人以上）当たりの消費支出は月額の平均が２９万８６５円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年比１．２％増加した。プラスは２年連続。

同時発表された昨年１２月の消費支出は３２万８１１４円と、実質で前年同月比１．３％減少した。マイナスは２カ月連続。