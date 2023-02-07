小平は２９位 米男子ゴルフ
2023年02月07日08時11分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのＡＴ＆Ｔペブルビーチ・プロアマは６日、カリフォルニア州ペブルビーチのペブルビーチ・リンクス（パー７２）で前日サスペンデッドとなった最終ラウンドの残りが行われ、小平智は５バーディー、ボギーなしの６７とスコアを伸ばし、通算７アンダーの２９位だった。
６６をマークしたジャスティン・ローズ（英国）が通算１８アンダーで優勝した。ツアー通算１１勝目。
小平は２９位 米男子ゴルフ
2023年02月07日08時11分
【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのＡＴ＆Ｔペブルビーチ・プロアマは６日、カリフォルニア州ペブルビーチのペブルビーチ・リンクス（パー７２）で前日サスペンデッドとなった最終ラウンドの残りが行われ、小平智は５バーディー、ボギーなしの６７とスコアを伸ばし、通算７アンダーの２９位だった。
６６をマークしたジャスティン・ローズ（英国）が通算１８アンダーで優勝した。ツアー通算１１勝目。
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