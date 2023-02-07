首相動静（２月７日）
2023年02月07日09時54分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５４分、公邸発。同５５分、官邸着。
午前９時１分から同１１分まで、閣議。
午前９時１３分から同３７分まで、浜田靖一防衛相。
首相動静（２月７日）
2023年02月07日09時54分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時５４分、公邸発。同５５分、官邸着。
午前９時１分から同１１分まで、閣議。
午前９時１３分から同３７分まで、浜田靖一防衛相。
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