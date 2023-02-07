【ニューヨーク時事】週明け６日のニューヨーク外国為替市場では、日銀総裁人事を巡る報道を受けた日米金利差拡大観測を背景に円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午後５時現在は１３２円５８～６８銭と、前週末同時刻比１円４３銭の大幅な円安・ドル高。