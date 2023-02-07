〔日経〕

◆半導体国産化 支援広範に 経産省 先端品以外も１／３補助(1)

◆三井住友銀、初任給上げ ４月から５万円 みずほも来年検討(1)

◆ヤマト、４月に１０％値上げ 個人向け宅配、５年半ぶり引き上げ 年度ごとに運賃見直し(3)

◆経団連、多様性へ一歩 副会長に野田氏 外資系で初、女性２人目(5)

◆金融界 賃上げ広がる デジタル人材確保狙う 三井住友 物価上昇超す上げ 第一生命 ２８年ぶり内勤ベア(9)

◆食品輸出企業に保険 損保ジャパンとＳＢＩ系 年内に販売(9)

〔日刊工業〕

◆超硬切削工具 長寿命化 名古屋工大 シー・ケィ・ケー ３―２０倍 技術開発(1)

◆物材機構、年俸増額 若手研究者・大学院生対象(1)

◆中高年障がい者の雇用支援 能力開発助成を創設 厚労省(2)

〔鉄鋼新聞〕

◆ＪＦＥＨＤの通期事業利益見通し ２３５０億円に下方修正 スプレッド改善も 数量減・エネ高響く(1)

◆ＪＦＥスチール 電磁鋼板能力を追加増強 ５００億円投資、２６年度稼働へ(1)

◆住友商事の４～１２月期 金属部門 純利益９５％増の８０７億円 通期予想は１１００億円へ上方修正(1)

（続）