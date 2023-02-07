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７日の朝刊（都内最終版）☆２

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７日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年02月07日06時44分

〔日経〕
◆半導体国産化　支援広範に　経産省　先端品以外も１／３補助(1)
◆三井住友銀、初任給上げ　４月から５万円　みずほも来年検討(1)
◆ヤマト、４月に１０％値上げ　個人向け宅配、５年半ぶり引き上げ　年度ごとに運賃見直し(3)
◆経団連、多様性へ一歩　副会長に野田氏　外資系で初、女性２人目(5)
◆金融界　賃上げ広がる　デジタル人材確保狙う　三井住友　物価上昇超す上げ　第一生命　２８年ぶり内勤ベア(9)
◆食品輸出企業に保険　損保ジャパンとＳＢＩ系　年内に販売(9)
〔日刊工業〕
◆超硬切削工具　長寿命化　名古屋工大　シー・ケィ・ケー　３―２０倍　技術開発(1)
◆物材機構、年俸増額　若手研究者・大学院生対象(1)
◆中高年障がい者の雇用支援　能力開発助成を創設　厚労省(2)
〔鉄鋼新聞〕
◆ＪＦＥＨＤの通期事業利益見通し　２３５０億円に下方修正　スプレッド改善も　数量減・エネ高響く(1)
◆ＪＦＥスチール　電磁鋼板能力を追加増強　５００億円投資、２６年度稼働へ(1)
◆住友商事の４～１２月期　金属部門　純利益９５％増の８０７億円　通期予想は１１００億円へ上方修正(1)
（続）

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