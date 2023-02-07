被爆２世訴訟、原告の請求棄却 国への訴え認めず―広島地裁
2023年02月07日13時25分
広島の被爆者を親に持つ「被爆２世」が、被爆者援護法の対象外となっているのは立法不作為で違法などとして、被爆２世２８人が国に１人１０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は７日、原告の請求を棄却した。
被爆２世訴訟、原告の請求棄却 国への訴え認めず―広島地裁
2023年02月07日13時25分
広島の被爆者を親に持つ「被爆２世」が、被爆者援護法の対象外となっているのは立法不作為で違法などとして、被爆２世２８人が国に１人１０万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、広島地裁は７日、原告の請求を棄却した。
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