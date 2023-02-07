復興拠点外に新居住区域 福島再生特措法改正案を決定
2023年02月07日10時20分
政府は７日、東京電力福島第１原発事故による帰還困難区域のうち、先行除染している「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）外に、新たな居住区域を設ける福島復興再生特別措置法改正案を閣議決定した。国費で除染して避難指示の解除を進め、希望する住民の帰還と生活再建を後押しする。今国会での成立を目指す。
復興拠点外に新居住区域 福島再生特措法改正案を決定
2023年02月07日10時20分
政府は７日、東京電力福島第１原発事故による帰還困難区域のうち、先行除染している「特定復興再生拠点区域」（復興拠点）外に、新たな居住区域を設ける福島復興再生特別措置法改正案を閣議決定した。国費で除染して避難指示の解除を進め、希望する住民の帰還と生活再建を後押しする。今国会での成立を目指す。
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