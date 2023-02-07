トルコ地震死者、３０００人以上
2023年02月07日05時10分
【イスタンブール時事】トルコで６日未明に起きた強い地震で、ＡＦＰ通信によると、トルコ・シリア両国を合わせてこれまでに３０００人以上の死亡が確認され、１万５０００人以上が負傷した。
トルコ地震死者、３０００人以上
2023年02月07日05時10分
【イスタンブール時事】トルコで６日未明に起きた強い地震で、ＡＦＰ通信によると、トルコ・シリア両国を合わせてこれまでに３０００人以上の死亡が確認され、１万５０００人以上が負傷した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル