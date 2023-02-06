「ＢＴＳの弟分」ＴＸＴ、米「ビルボード２００」で１位…Ｋ－Ｐ…
韓国ボーイズグループのＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ）が５ｔｈミニアルバム『Ｔｈｅ Ｎａｍｅ Ｃｈａｐｔｅｒ：ＴＥＭＰＴＡＴＩＯＮ』で米国Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ（ビルボード）のメインアルバ… 全文表示（2023/02/06-14:09）
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