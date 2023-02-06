ＮＹ円、１３２円台半ば
2023年02月06日23時57分
【ニューヨーク時事】週明け６日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀総裁人事を巡る報道を受けて日米金利差拡大観測が再燃する中、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３２円台半ばに下落した。午前９時現在は１３２円５０～６０銭と、前週末午後５時比１円３５銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３２円台半ば
2023年02月06日23時57分
【ニューヨーク時事】週明け６日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀総裁人事を巡る報道を受けて日米金利差拡大観測が再燃する中、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１３２円台半ばに下落した。午前９時現在は１３２円５０～６０銭と、前週末午後５時比１円３５銭の円安・ドル高。
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