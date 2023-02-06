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教員免許、２年で取得可能に　短大向け制度を４年制へ拡大―文科…

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教員免許、２年で取得可能に　短大向け制度を４年制へ拡大―文科省

2023年02月06日21時14分

文部科学省＝東京都千代田区

文部科学省＝東京都千代田区

　文部科学省は６日までに、小中学校などの教員免許を最短２年で取得できる短大向けの「２種免許」の教職課程を、２０２５年度から４年制大学でも特例的に開設可能にする方針を決めた。従来の制度では免許の取得が難しかった学生にも取りやすくして、多様な教育人材の確保を目指す。

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