文部科学省は６日までに、小中学校などの教員免許を最短２年で取得できる短大向けの「２種免許」の教職課程を、２０２５年度から４年制大学でも特例的に開設可能にする方針を決めた。従来の制度では免許の取得が難しかった学生にも取りやすくして、多様な教育人材の確保を目指す。