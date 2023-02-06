三井住友銀行が、４月に入行する新卒約４００人の初任給を５万円引き上げる方針を固めたことが６日、分かった。同行が初任給を上げるのは２００７年以来、１６年ぶりとなる。みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）も２４年に同程度引き上げる方向で検討している。他業種を含めた人材獲得競争や物価高騰に対応するのが狙いだ。