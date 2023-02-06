三井住友銀行、初任給５万円上げ １６年ぶり、みずほも検討
2023年02月06日20時01分
三井住友銀行が、４月に入行する新卒約４００人の初任給を５万円引き上げる方針を固めたことが６日、分かった。同行が初任給を上げるのは２００７年以来、１６年ぶりとなる。みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）も２４年に同程度引き上げる方向で検討している。他業種を含めた人材獲得競争や物価高騰に対応するのが狙いだ。
三井住友銀行、初任給５万円上げ １６年ぶり、みずほも検討
2023年02月06日20時01分
三井住友銀行が、４月に入行する新卒約４００人の初任給を５万円引き上げる方針を固めたことが６日、分かった。同行が初任給を上げるのは２００７年以来、１６年ぶりとなる。みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）も２４年に同程度引き上げる方向で検討している。他業種を含めた人材獲得競争や物価高騰に対応するのが狙いだ。
こんな記事も
経済用語
経済
三井住友銀行、初任給５万円上げ １６年ぶり、みずほも検討(02/06 20:01)
連合、高水準の賃上げ訴え ２３年春闘で総決起集会(02/06 19:54)
日産・ルノー、対等出資で正式合意 ３社連合、ＥＶ軸に提携見直し―トップら英で会見(02/06 19:41)
日本製紙、ＥＶ向けバッテリー材増強 ハンガリーに新工場、数十億円投資(02/06 19:38)
三菱重工、国産ジェットの開発中止へ 採算見込めず(02/06 19:31)
ディズニーホテルで悪ふざけ 従業員が不適切動画(02/06 19:21)
政労使会議を歓迎 賃上げで経団連の十倉会長、消費促す政策要請(02/06 19:13)
〔決算〕資生堂、通期利益予想を上方修正 円安の影響など織り込む(02/06 19:12)
宅配便１０％値上げ ヤマト運輸、４月３日から(02/06 18:59)
経産省、東電と北海道電の値上げ審査 家庭向け規制料金(02/06 18:56)
〔決算〕コーセー、通期業績予想を上方修正 国内化粧品が好調(02/06 18:27)
〔決算〕Ｈ２Ｏ、２２年４～１２月期は営業益大幅増 百貨店好調、純利益は減少(02/06 18:13)
ＪＦＥ、ＥＶ向け電磁鋼板増強 ５００億円規模を追加投資(02/06 17:53)
東京円、一時１３２円台に急落 日銀人事巡り３週間ぶり安値(02/06 17:36)
缶コーヒー「ワンダ」値上げ アサヒ飲料、５月から計６２品(02/06 17:35)
中国、海外団体旅行を解禁 ３年ぶり、日本は対象外(02/06 17:11)
円相場、１３１円７６～７７銭 ６日午後５時現在(02/06 17:06)
Ｎ－ＢＯＸが５カ月連続首位 １月の新車販売ランキング(02/06 16:26)
帝人、執行役員半減へ ３０人から１５人体制へ―４月１日付(02/06 16:03)
「カップヌードル」値上げ ６月から、原材料高―日清食品(02/06 15:59)
カルビー、「ポテチ」「えびせん」再値上げ 最大１５％、６月から順次(02/06 15:55)
１８４円高の２万７６９３円６５銭 ６日の平均株価(02/06 15:11)
手術ロボの競争本格化 国産機も登場、価格低下に期待(02/06 13:31)
円急落、１３２円台前半 日銀総裁人事巡る思惑で―東京市場(02/06 12:39)
官房副長官、日銀総裁打診を否定(02/06 12:23)
円相場、１３２円０４～０４銭 ６日正午現在(02/06 12:07)
２９２円高の２万７８０１円９７銭 ６日午前の平均株価(02/06 11:40)
石油製品にも価格上限 対ロシア追加制裁を発動―政府(02/06 11:36)
円相場、１３２円０６～０６銭 ６日午前９時現在(02/06 09:06)
円下落、一時１３２円台半ば ３週間ぶり安値―シドニー市場(02/06 07:24)
ビジネスワイヤ
PR TIMES