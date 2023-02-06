連合は６日、２０２３年春闘の総決起集会を東京都内で開き、闘争開始を宣言した。芳野友子会長はあいさつで、「賃金はコストではなく、付加価値を生み出す原動力。より一層の賃上げの広がりと高さを実現し、暮らしを守る」と呼び掛け、物価上昇を上回る賃上げの必要性を訴えた。