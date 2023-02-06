「日朝の話し合いを」 横田早紀江さん、松野官房長官に要望
2023年02月06日19時48分
北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝拉致当時（１３）＝の母早紀江さん（８７）や、めぐみさんの小中学校の同級生らが６日、拉致問題担当相を兼ねる松野博一官房長官と首相官邸で面会した。問題解決を求める２３０筆の署名などを手渡し、早紀江さんは「何とか日朝の話し合いができるよう、お願いします」と訴えた。
「日朝の話し合いを」 横田早紀江さん、松野官房長官に要望
2023年02月06日19時48分
北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝拉致当時（１３）＝の母早紀江さん（８７）や、めぐみさんの小中学校の同級生らが６日、拉致問題担当相を兼ねる松野博一官房長官と首相官邸で面会した。問題解決を求める２３０筆の署名などを手渡し、早紀江さんは「何とか日朝の話し合いができるよう、お願いします」と訴えた。
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