北朝鮮に拉致された横田めぐみさん＝拉致当時（１３）＝の母早紀江さん（８７）や、めぐみさんの小中学校の同級生らが６日、拉致問題担当相を兼ねる松野博一官房長官と首相官邸で面会した。問題解決を求める２３０筆の署名などを手渡し、早紀江さんは「何とか日朝の話し合いができるよう、お願いします」と訴えた。