経団連の十倉雅和会長は６日の記者会見で、賃上げ実現に向けて、政府と労働界、経済界による「政労使会議」の開催を歓迎する意向を示した。十倉氏は、開催されれば「賃上げが消費に回るような対策をしっかり政府に言っていきたい」と述べた。



政労使会議、岸田首相「前向きに検討」

会議の開催は、連合の芳野友子会長が岸田文雄首相との会談で要請。岸田首相は前向きに検討すると表明した。