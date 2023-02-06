大阪マラソン（２６日、大阪府庁前～大阪城公園）の招待選手が６日に発表され、東京五輪代表の服部勇馬（トヨタ自動車）や、川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）らが名を連ねた。海外招待選手も９人エントリーした。

大会は８月の世界選手権（ブダペスト）代表選考会などを兼ねる。１０月の２０２４年パリ五輪代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）出場権も懸かる。