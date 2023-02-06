コーセー＝２０２２年１２月期連結業績予想を上方修正し、売上高は２８９１億円（従来予想２８３０億円）を見込む。国内の百貨店や化粧品専門店が好調で、市場全体も回復傾向であるため。営業利益は従来予想から約３割伸び、２２１億円を想定する。