エイチ・ツー・オー リテイリング（Ｈ２Ｏ）＝２０２２年４～１２月期の連結営業利益は前年同期比約１３倍と大幅増となった。新型コロナウイルス禍が落ち着き百貨店事業の売り上げが回復しているため。ただ、純利益は前年に不動産売却益などを計上した反動で減益だった。通期の業績予想は据え置いた。