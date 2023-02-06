〔決算〕Ｈ２Ｏ、２２年４～１２月期は営業益大幅増 百貨店好調、純利益は減少
2023年02月06日18時13分
エイチ・ツー・オー リテイリング（Ｈ２Ｏ）＝２０２２年４～１２月期の連結営業利益は前年同期比約１３倍と大幅増となった。新型コロナウイルス禍が落ち着き百貨店事業の売り上げが回復しているため。ただ、純利益は前年に不動産売却益などを計上した反動で減益だった。通期の業績予想は据え置いた。
〔決算〕Ｈ２Ｏ、２２年４～１２月期は営業益大幅増 百貨店好調…
2023年02月06日18時13分
エイチ・ツー・オー リテイリング（Ｈ２Ｏ）＝２０２２年４～１２月期の連結営業利益は前年同期比約１３倍と大幅増となった。新型コロナウイルス禍が落ち着き百貨店事業の売り上げが回復しているため。ただ、純利益は前年に不動産売却益などを計上した反動で減益だった。通期の業績予想は据え置いた。
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