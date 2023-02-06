ＪＦＥホールディングス（ＨＤ）子会社のＪＦＥスチール（東京）は６日、電気自動車（ＥＶ）のモーターなどに使われる電磁鋼板の生産能力を増強すると発表した。西日本製鉄所倉敷地区（岡山県倉敷市）に５００億円規模を追加投資する。稼働時期は２０２６年度中を予定している。