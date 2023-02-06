岸田首相、菅氏と会談
2023年02月06日17時52分
岸田首相、菅氏と会談
2023年02月06日17時52分
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、菅氏と会談(02/06 17:52)
クールジャパン機構「廃止も検討」 西村経産相、経営改革困難なら―衆院予算委(02/06 17:51)
韓国首相、輸出規制解除を期待 元徴用工問題解決で(02/06 17:49)
政労使会議、岸田首相「前向きに検討」(02/06 17:11)
横路孝弘氏が死去、８２歳 衆院議長、北海道知事など歴任(02/06 16:46)
トルコ地震、邦人被害情報なし 松野官房長官(02/06 16:46)
岸田首相、日銀人事報道は「観測気球」(02/06 16:42)
同性婚団体、政府に抗議(02/06 16:33)
首相動静（２月６日）(02/06 15:26)
中国気球との関連分析 青森、宮城の浮遊物体―磯崎副長官(02/06 15:07)
立民・逢坂氏がコロナ感染(02/06 12:56)
岸田首相「不快な思い、おわびする」 野党反発、予算委を一時退席(02/06 12:47)
同性婚巡る岸田首相答弁「法務省作成」 前秘書官関与せず―磯崎官房副長官(02/06 12:43)
斎藤法相、死刑廃止「適当でない」(02/06 11:30)
愛知知事に大村氏４選 共産系新人ら破る(02/06 01:22)
北九州市長に武内氏初当選 与野党推薦新人破る(02/06 00:19)
北九州市長選敗北「反省」 自民・森山氏(02/05 23:28)
首相動静（２月５日）(02/05 22:04)
維新・馬場代表、進退懸け統一選へ 野党第１党の試金石(02/05 20:31)
馬場維新代表、野党第１党へ決意 地方議員６００人目標―党大会(02/05 18:53)
鹿児島２区支部長に保岡氏 自民県連(02/05 18:17)
物価高対策「予備費活用を」 山口公明代表が工場視察(02/05 16:39)
公明党の山口代表「当事者の声を聞いて」 差別発言、岸田首相に要望(02/05 12:43)
装備品利益率、最大１５％に 企業撤退防止へ防衛省(02/05 07:15)
原発回帰、疑問解消せず はぐらかす岸田首相、腰引ける野党(02/05 07:14)
官邸中枢、人権意識乏しさ露呈 岸田首相答弁発端、保守派配慮か(02/05 07:08)
首相動静（２月４日）(02/04 22:06)
知事選・谷口氏、市長選・北野氏 大阪ダブル選、８日発表へ(02/04 21:43)
岸田首相、自動運転普及に意欲 過疎地で「実用的」(02/04 20:07)
少子化対策、統一選へアピール 岸田首相、北陸で「政策対話」開始(02/04 19:04)