トルコ地震、邦人被害情報なし 松野官房長官
2023年02月06日16時46分
松野博一官房長官は６日午後の記者会見で、トルコ南部を震源とする地震について、「現時点までに在留邦人の生命、身体に被害が及んでいる情報には接していない」と述べた。犠牲者に哀悼の意を表した上で「必要な支援を検討したい」と語った。
トルコ地震、邦人被害情報なし 松野官房長官
2023年02月06日16時46分
松野博一官房長官は６日午後の記者会見で、トルコ南部を震源とする地震について、「現時点までに在留邦人の生命、身体に被害が及んでいる情報には接していない」と述べた。犠牲者に哀悼の意を表した上で「必要な支援を検討したい」と語った。
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