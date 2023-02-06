１月の国内新車販売台数の車名別ランキングは、ホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」が５カ月連続で首位となった。２位はトヨタ自動車の小型車「ヤリス」、３位はトヨタ「カローラ」。トップ３は、２０２２年の年間ランキングと同じ順位だった。



国内新車販売、１６％増 半導体不足は継続―１月

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が６日発表した。