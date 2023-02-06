６日の東京外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１３２円台と約３週間ぶりの安値水準に急落した。４月に任期を迎える黒田東彦日銀総裁の後任人事について、政府が雨宮正佳副総裁に打診したとの一部報道を受け、大規模金融緩和継続への思惑から円売り・ドル買いが加速した。午後５時現在は１３１円７６～７７銭と前週末比３円１７銭の大幅円安・ドル高。