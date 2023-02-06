宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は６日、鹿児島県・種子島宇宙センターから１３日に予定していた新型ロケット「Ｈ３」試験機１号機の打ち上げを１５日以降に延期すると発表した。



Ｈ３ロケットを支える高度な技術

ＪＡＸＡによると、打ち上げ時の風の状況に応じて姿勢を制御するためのソフトウエアに確認すべき事項が生じたためだという。