主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年02月06日14時36分
【フランス】
▽南野（モナコ） クレルモン戦で先発し、後半終了間際までプレー。２―０。
▽伊東（スタッド・ランス） オセール戦で先発し、試合終盤に退いた。０―０。（時事）
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年02月06日14時36分
【フランス】
▽南野（モナコ） クレルモン戦で先発し、後半終了間際までプレー。２―０。
▽伊東（スタッド・ランス） オセール戦で先発し、試合終盤に退いた。０―０。（時事）
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