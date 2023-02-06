主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年02月06日14時36分
【フランス】
▽南野（モナコ） クレルモン戦で先発し、後半終了間際までプレー。２―０。
▽伊東（スタッド・ランス） オセール戦で先発し、試合終盤に退いた。０―０。（時事）
主な日本選手の成績（５日） 欧州サッカー
2023年02月06日14時36分
【フランス】
▽南野（モナコ） クレルモン戦で先発し、後半終了間際までプレー。２―０。
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