立民・逢坂氏がコロナ感染
2023年02月06日12時56分
衆院は６日、立憲民主党の逢坂誠二代表代行が新型コロナウイルスに感染したと発表した。４日に陽性と判明し、自宅待機している。
立民・逢坂氏がコロナ感染
2023年02月06日12時56分
衆院は６日、立憲民主党の逢坂誠二代表代行が新型コロナウイルスに感染したと発表した。４日に陽性と判明し、自宅待機している。
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