２９２円高の２万７８０１円９７銭 ６日午前の平均株価
2023年02月06日11時40分
６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８０１円９７銭と前週末終値比２９２円５１銭高で終わった。出来高は概算で７億９００万株。
２９２円高の２万７８０１円９７銭 ６日午前の平均株価
2023年02月06日11時40分
６日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７８０１円９７銭と前週末終値比２９２円５１銭高で終わった。出来高は概算で７億９００万株。
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