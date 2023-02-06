ＮＦＣが勝利 ＮＦＬプロボウル
2023年02月06日11時20分
【ロサンゼルス時事】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）のオールスター戦、プロボウルは５日、ネバダ州ラスベガスで行われ、ナショナル・カンファレンス（ＮＦＣ）がアメリカン・カンファレンス（ＡＦＣ）を下した。
これまでのオールスター戦から一新され、接触プレーのないフラッグフットボールを中心に、パスやキャッチの技術を競う種目など複数を実施。２日と５日に争われ、合計ポイントで勝敗を決めた。
ＮＦＣが勝利 ＮＦＬプロボウル
2023年02月06日11時20分
【ロサンゼルス時事】米ナショナル・フットボールリーグ（ＮＦＬ）のオールスター戦、プロボウルは５日、ネバダ州ラスベガスで行われ、ナショナル・カンファレンス（ＮＦＣ）がアメリカン・カンファレンス（ＡＦＣ）を下した。
これまでのオールスター戦から一新され、接触プレーのないフラッグフットボールを中心に、パスやキャッチの技術を競う種目など複数を実施。２日と５日に争われ、合計ポイントで勝敗を決めた。
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