宅見将典さんにグラミー賞 米
2023年02月06日09時35分
【ロサンゼルス時事】米グラミー賞の授賞式が５日、開かれ、作編曲家の宅見将典さんのアルバムが最優秀グローバル・ミュージック・アルバム賞を受賞した。
宅見将典さんにグラミー賞 米
2023年02月06日09時35分
【ロサンゼルス時事】米グラミー賞の授賞式が５日、開かれ、作編曲家の宅見将典さんのアルバムが最優秀グローバル・ミュージック・アルバム賞を受賞した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル