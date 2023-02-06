首相動静（２月６日）
2023年02月06日09時40分
午前７時５２分、公邸発。
午前７時５８分、東京・日比谷公園のフランス料理店「日比谷パレス」着。
午前８時５９分、同所発。
午前９時６分、官邸着。報道各社のインタビュー。
首相動静（２月６日）
2023年02月06日09時40分
午前７時５２分、公邸発。
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午前８時５９分、同所発。
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