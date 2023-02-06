円下落、一時１３２円台半ば ３週間ぶり安値―シドニー市場
2023年02月06日07時24分
【シドニー時事】週明け６日朝のシドニー外国為替市場で、円相場が一時１ドル＝１３２円台半ばに下落し、約３週間ぶりの安値を付けた。現地時間午前８時半（日本時間午前６時半）現在は１３２円４０～５０銭。前週末３日のニューヨーク市場では、１３１円台前半で取引されていた。
円下落、一時１３２円台半ば ３週間ぶり安値―シドニー市場
2023年02月06日07時24分
【シドニー時事】週明け６日朝のシドニー外国為替市場で、円相場が一時１ドル＝１３２円台半ばに下落し、約３週間ぶりの安値を付けた。現地時間午前８時半（日本時間午前６時半）現在は１３２円４０～５０銭。前週末３日のニューヨーク市場では、１３１円台前半で取引されていた。
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