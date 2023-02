米バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大規模の統合衛星・地上ネットワークの運営企業で機内接続(IFC)の大手プロバイダーのインテルサットは本日、Gaurav Kharodをアジア太平洋(APAC)地域の地域副社長に任命したことを発表しました。Kharodは、現在インテルサットのインド・オフィスに勤務し、南アジアとインドのマネジングセールスディレクターを務めてきました。

Intelsat appoints Gaurav Kharod as the regional vice president of Asia Pacific who comes from its India office. (Photo: Business Wire)