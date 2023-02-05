鹿児島２区支部長に保岡氏 自民県連
2023年02月05日18時17分
鹿児島２区支部長に保岡氏 自民県連
2023年02月05日18時17分
こんな記事も
政治用語
政治
愛知知事に大村氏４選 共産系新人ら破る(02/05 20:08)
馬場維新代表、野党第１党へ決意 地方議員６００人目標―党大会(02/05 18:53)
鹿児島２区支部長に保岡氏 自民県連(02/05 18:17)
物価高対策「予備費活用を」 山口公明代表が工場視察(02/05 16:39)
首相動静（２月５日）(02/05 15:27)
公明党の山口代表「当事者の声を聞いて」 差別発言、岸田首相に要望(02/05 12:43)
装備品利益率、最大１５％に 企業撤退防止へ防衛省(02/05 07:15)
原発回帰、疑問解消せず はぐらかす岸田首相、腰引ける野党(02/05 07:14)
官邸中枢、人権意識乏しさ露呈 岸田首相答弁発端、保守派配慮か(02/05 07:08)
首相動静（２月４日）(02/04 22:06)
知事選・谷口氏、市長選・北野氏 大阪ダブル選、８日発表へ(02/04 21:43)
岸田首相、自動運転普及に意欲 過疎地で「実用的」(02/04 20:07)
少子化対策、統一選へアピール 岸田首相、北陸で「政策対話」開始(02/04 19:04)
荒井首相秘書官を更迭 ＬＧＢＴ差別発言、後任に伊藤氏(02/04 18:42)
駐日大使に呉次官補起用へ 知日派で安定化狙う―中国(02/04 17:42)
立民代表「答弁に荒井氏の存在」(02/04 16:38)
飯泉氏、６選出馬表明 徳島知事選(02/04 12:25)
立民の元衆院議員が出馬表明 北海道知事選(02/04 12:15)
岸田首相、子育て現場視察スタート 石川・小松で当事者の声聴取(02/04 12:09)
荒井秘書官、ＬＧＢＴは「嫌」 岸田首相「言語道断」、更迭へ―政権打撃(02/04 09:02)
統一地方選は「一大決戦」 少子化対策を抜本強化―自民運動方針案(02/04 07:26)
自民、「自助」の理念なし崩し 統一選・補選控え、あっさり転換―児童手当(02/04 07:25)
所得制限撤廃、岸田首相の判断が焦点 与野党要求、政権に慎重論も―児童手当(02/04 07:25)
防衛装備施設、国有化も 撤退企業の事業継承支援―政府、今国会に法案提出(02/04 07:22)
外交と戦後復興で日本に期待 国連で「対ロシア」主導を―ウクライナ議員(02/04 06:52)
日本に死刑廃止を勧告 国連人権理が審査(02/04 06:40)
首相動静（２月３日）(02/03 22:09)
転出入手続き簡略化、６日から マイナカードで「窓口１回」―市区町村(02/03 20:30)
国枝さんに国民栄誉賞検討 車いすテニスで「前人未到の快挙」―岸田首相指示(02/03 20:06)
重要インフラ設備に届け出制 経済安保法で指針案―政府(02/03 19:57)