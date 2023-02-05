時事ドットコムニュース

>

政治

>

鹿児島２区支部長に保岡氏　自民県連

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

鹿児島２区支部長に保岡氏　自民県連

2023年02月05日18時17分

保岡宏武　自民党衆院議員

保岡宏武　自民党衆院議員

　自民党鹿児島県連は５日、衆院鹿児島２区の支部長に衆院議員（４９）＝比例代表九州ブロック＝を選任するよう、党本部に上申した。支部長は通常、次期衆院選の公認候補となるが、県連の会長は記者会見で「手続きが別だ」と指摘。当選が確実かどうかを見極め、最終的に判断する意向を示した。
　２区を巡っては、前知事で無所属の現職、氏も、自民党二階派の「特別会員」となるなど、同党の公認獲得を模索しているとみられる。

関連記事

  • 飯泉氏、6選出馬表明 徳島知事選
  • 立民の元衆院議員が出馬表明 北海道知事選
  • 立民「新しい金融政策」提唱 物価2%目標見直し

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
１月の特集は「韓国・尹政権の行方」。
尹錫悦政権の外交、内政、経済政策を分析する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ