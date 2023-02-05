東京、新たに２２８７人感染 前週比１１４０人減―新型コロナ
2023年02月05日17時29分
東京都は５日、新たに２２８７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１１４０人減少した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は３９人で、前日から１人増えた。
東京、新たに２２８７人感染 前週比１１４０人減―新型コロナ
2023年02月05日17時29分
東京都は５日、新たに２２８７人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１１４０人減少した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は３９人で、前日から１人増えた。
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