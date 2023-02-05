イングランドは初戦黒星 ラグビー６カ国対抗
2023年02月05日11時49分
ラグビーの欧州６カ国対抗は４日、ロンドン郊外のトゥイッケナム競技場などで開幕し、イングランドはスコットランドに２３―２９で敗れた。昨年１２月に就任したボーズウィック新監督の初戦を白星で飾れなかった。９月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会１次リーグで、イングランドは日本と同じＤ組に入っている。
アイルランドはウェールズを３４―１０で下し、白星発進した。 （時事）
イングランドは初戦黒星 ラグビー６カ国対抗
2023年02月05日11時49分
ラグビーの欧州６カ国対抗は４日、ロンドン郊外のトゥイッケナム競技場などで開幕し、イングランドはスコットランドに２３―２９で敗れた。昨年１２月に就任したボーズウィック新監督の初戦を白星で飾れなかった。９月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会１次リーグで、イングランドは日本と同じＤ組に入っている。
アイルランドはウェールズを３４―１０で下し、白星発進した。 （時事）
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