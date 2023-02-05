秘書官更迭、木原副長官「極めて深刻」
2023年02月05日11時25分
木原誠二官房副長官は５日のＮＨＫ番組で、性的少数者（ＬＧＢＴなど）や同性婚を巡る差別発言で首相秘書官の荒井勝喜氏が更迭されたことに関し、「極めて深刻に受け止めている。多様性を尊重し、包摂的な社会をつくろうと一貫して取り組んできた岸田政権の方針と全く相いれない」と述べた。その上で「われわれの立場を丁寧に説明し、信頼回復に取り組みたい」と強調した。
秘書官更迭、木原副長官「極めて深刻」
2023年02月05日11時25分
木原誠二官房副長官は５日のＮＨＫ番組で、性的少数者（ＬＧＢＴなど）や同性婚を巡る差別発言で首相秘書官の荒井勝喜氏が更迭されたことに関し、「極めて深刻に受け止めている。多様性を尊重し、包摂的な社会をつくろうと一貫して取り組んできた岸田政権の方針と全く相いれない」と述べた。その上で「われわれの立場を丁寧に説明し、信頼回復に取り組みたい」と強調した。
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