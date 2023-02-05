サッカー・クラブＷ杯第２日（４日、ラバトほか）
2023年02月05日10時17分
▽準々決勝
アルヒラル １ ０―０ １ ウィダドカ
（サウジア １―１ サブランカ
ラビア） 延 長 （モロッコ）
０―０
０―０
（ＰＫ ５―３ ）
アルアハリ １ ０―０ ０ シアトルサ
（エジプト） １―０ ウンダーズ
（米国）
（時事）
サッカー・クラブＷ杯第２日（４日、ラバトほか）
2023年02月05日10時17分
▽準々決勝
アルヒラル １ ０―０ １ ウィダドカ
（サウジア １―１ サブランカ
ラビア） 延 長 （モロッコ）
０―０
０―０
（ＰＫ ５―３ ）
アルアハリ １ ０―０ ０ シアトルサ
（エジプト） １―０ ウンダーズ
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