住宅で８５歳女性死亡 強盗殺人容疑で捜査―福島・いわき
2023年02月04日22時41分
３日夜、福島県いわき市の住宅で、この家に住む無職小松ヤス子さん（８５）が倒れているのが見つかった。小松さんは死亡が確認され、県警は現場の状況などから強盗殺人事件とみて、捜査を始めた。
住宅で８５歳女性死亡 強盗殺人容疑で捜査―福島・いわき
2023年02月04日22時41分
３日夜、福島県いわき市の住宅で、この家に住む無職小松ヤス子さん（８５）が倒れているのが見つかった。小松さんは死亡が確認され、県警は現場の状況などから強盗殺人事件とみて、捜査を始めた。
関連記事
こんな記事も
社会用語
社会
国内感染、新たに３万８５９４人 前週比約１万６０００人減―新型コロナ(02/04 22:50)
住宅で８５歳女性死亡 強盗殺人容疑で捜査―福島・いわき(02/04 22:41)
事件後、旅券取得し出国 強奪金をフィリピンに運搬か―全国連続強盗事件・警視庁(02/04 17:39)
一力棋聖勝ち２勝１敗に 囲碁・棋聖戦(02/04 17:06)
料亭の味でＳＤＧｓ教育 高校生向け食育講座開催―慶応大(02/04 14:18)
宅配装い、レンタカーで逃走 手口類似、「ルフィ」ら詳細指示か―全国連続強盗・警察当局(02/04 13:32)
岸田首相、子育て現場視察スタート 石川・小松で当事者の声聴取(02/04 12:09)
さっぽろ雪まつり開幕 ３年ぶり、会場で雪像展示(02/04 10:59)
「スノーモンスター」分布縮小 温暖化で東北のみに―山形大(02/04 07:24)
事件前、神奈川に車２台 実行役ら手順打ち合わせか―狛江９０歳女性強殺・警視庁(02/04 07:21)
時計店強殺未遂、容疑で４人逮捕 「ルフィ」指示か―広島県警(02/03 23:48)
殺人容疑で知人の男逮捕 ホテル女性死亡―警視庁(02/03 22:09)
燃料配管の詰まりが原因 イプシロン６号機打ち上げ失敗―ＪＡＸＡ(02/03 21:55)
今村容疑者ら、週明け引き渡しへ ４人一緒の可能性も示唆―比法相(02/03 21:42)
「事前面談」、一部資料のみ公開 原発運転延長―規制庁(02/03 20:51)
窃盗容疑で巡査逮捕 他人カードで現金引き出し―大分県警(02/03 20:45)
公的年金運用、赤字１．８兆円 金利上昇と円高で―２２年１０～１２月期(02/03 20:10)
クルーズ船コロナ集団感染「検証を」 当時の乗客らが追悼の集い―横浜(02/03 19:47)
広島の町議、無罪主張 河井元法相から現金―地裁(02/03 19:42)
中学校長が２５万円着服 懲戒免職―京都府教委(02/03 19:30)
志願倍率３．９倍 国公立大２次、最終日(02/03 19:18)
国内感染、新たに３万９８３０人 前週比１万４０００人減―新型コロナ(02/03 19:03)
藤井五冠が初の１位 将棋年間賞金ランキング(02/03 18:47)
「対策強化宣言」５日で終了 コロナ対応、１週間前倒し―岐阜県(02/03 18:11)
斜面崩落で神奈川県提訴 高３遺族「事故防げた」―横浜地裁(02/03 18:02)
半数が「１者応札」 福島の除染など４事業―検査院(02/03 17:06)
インフル、注意報レベルに ３年ぶり、大流行の恐れも―厚労省(02/03 15:53)
未就園児、保育所で一時預かり 育児疲れの親支援―政府モデル事業(02/03 15:06)
南海トラフ想定見直しで初会合 基本計画、来春改定―内閣府(02/03 14:46)
性交同意年齢１６歳に 性犯罪要件を具体化―時効５年延長、盗撮処罰・法制審要綱案(02/03 13:33)