国内では４日、新たに３万８５９９人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１万６０００人減った。新たな死者は１８０人。重症者は４２４人で、前日から１６人減った。

東京都では、新たに２９９２人の感染を確認。新規感染者は前週の土曜日と比べ約１５００人減少した。新たな死者は１８人。都基準による重症者は３８人で、前日から４人増えた。